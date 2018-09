L’Ajuntament de Sant Jaume organitza per al 30 de setembre la Festa de la Sega de l’arròs al passeig fluvial on s’escenifiquen les diferents feines que es portaven a terme durant el cicle d’aquest cultiu tal com ho feien els nostres avantpassats: el plantar, el segar… així com una sèrie de tradicions de caràcter més lúdic.