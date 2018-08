14es Jornades Musicals a l’Ermita de la Pietat d’Ulldecona on cada diumenge d’estiu hi ha festa assegurada amb estils alternatius i ritmes molt festius i alegres, com sempre, agafats de la mà d’estils alternatius com ara l’ska, el reggae, l’indie, el rock, la rumba, entre d’altres.

Jornades Musicals a l’Ermita de la Pietat d’Ulldecona els diumenges fins al 26 d’agost, a partir de les 18:30h de la tarda (obertura de portes) fins ben entrada la nit amb les espectaculars vistes que s’hi troba aquesta ermita. Els concerts començen a partir de les 20:00h i, a partir d’allí la gresca està ben assegurada! Aquest diumenge, 5 d’agost ,VI REGGAE A L’ERMITA amb Suàkata + Culs Cults + Top Rànking DJ’s & Radio Show en concert.