L’exposició, de caràcter itinerant, i produïda pel Museu d’Història de Catalunya, s’emmarca en la commemoració del Dia Internacional de les Dones, i vol contribuir a la disminució de la desigualtat entre dones i homes, tant reflectint com durant el segle XX es van crear uns estereotips de la dona, difosos pel cinema i els mitjans de comunicació, alguns dels quals encara són patents avui en dia; com mostrant com les dones han viscut, de manera més o menys conflictiva i incòmoda, aquest model reduccionista del seu paper. Mostra alguns dels moments més emblemàtics en què es fa palesa aquesta desigualtat, partint dels anys posteriors a la Segona Guerra Mundial i l’arribada del franquisme, fins el moviment feminista, les mobilitzacions i els avenços fonamentals que es van fer a Catalunya pel reconeixement dels drets de les dones al llarg dels anys seixanta, quan es va fer palesa la necessitat de fer una relectura del seu paper subsidiari.